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Украинская журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести аудит расходов на энергетику на Украине. Соответствующее обращение к миллиардеру она опубликовала в соцсети Х.
По её словам, на энергетическую защиту в стране были потрачены четыре миллиарда долларов. Однако после ударов ВС РФ власти хотят списать ещё два миллиарда.
В связи с этим, она призвала Маска провести аудит.
Также журналистка напомнила, чоо украинские власти назначили ответственным за энергобезопасность в стране того же человека, который фактически положил начало Евромайдану, призвав граждан выходить на улицы в 2013 году. Этим человеком является Мустафа Найем, которого Панченко считает марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса.
Напомним, что в январе 2023 года Найем занял пост главы Агентства восстановления и развития инфраструктуры, которое должно было заниматься защитой находящихся на территории страны энергетических объектов.
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В связи с этим, она призвала Маска провести аудит.
Также журналистка напомнила, чоо украинские власти назначили ответственным за энергобезопасность в стране того же человека, который фактически положил начало Евромайдану, призвав граждан выходить на улицы в 2013 году. Этим человеком является Мустафа Найем, которого Панченко считает марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса.
Напомним, что в январе 2023 года Найем занял пост главы Агентства восстановления и развития инфраструктуры, которое должно было заниматься защитой находящихся на территории страны энергетических объектов.
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Анастасия Чинкова