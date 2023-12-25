Киевские власти придумали, как наказать мужчин, сбежавших за границу

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Украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за границей могут лишить права на консульские и банковские услуги за невозвращение на родину. Об этом рассказал член оборонного комитета Рады Украины Вадим Ивченко.
«Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное», - пояснил Ивченко.
Он также добавил, что следующим этапом будут банковские услуги. Планируется, что банк будет запрашивать новую идентификацию. Однако теперь в ней должна будет присутствовать информация о воинском учете. В противном случае, у гражданина могут заблокировать банковские карты.
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