Германия не будет депортировать украинцев для службы в ВСУ

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Германия не станет депортировать украинских мужчин призывного возраста на Украину для службы в ВСУ. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, комментируя слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который заявил о необходимости призвать в армию украинцев, покинувших страну.
«Мы не будем принуждать людей против их воли к воинскому призыву или прохождению военной службы. Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на пособия», - пояснил Бушман.
При этом в Минобороны Украины позже заявили, якобы слова министра неправильно поняли, и мобилизовать украинцев за границей не планируется. Однако BILD привел еще одну цитату Умерова, из которой ясно, что такие планы все-таки есть.
«Мы хотим справедливости для всех. Мы отправим им повестку», - заявил Умеров.
Напомним, накануне Bild опубликовал интервью, в котором Умеров заявил, что справедливо будет мобилизовать мужчин, покинувших территорию Украины.
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Элина Позднякова