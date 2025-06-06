Киевские власти срывают ЛГБТ*-прайд угрозами теракта

Фото: Istock/artJazz

Украинское ЛГБТ*- сообщество «Киевпрайд»* обвинило полицию Украины в запугивании и попытке сорвать проведение фестиваля. Причиной стало пересечение мероприятия с датами празднования Троицкой родительской субботы и Троицы, значимых для христиан.



Как сообщают украинские СМИ, полиция предупредила их об угрозе теракта или нападении на тысячи участников фестиваля в Киеве.

В связи с этим организация потребовала от украинской полиции предоставить доказательства существования реальной угрозы теракта или «прекратить давление» на сообщество.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0