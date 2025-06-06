Мать ребенка Илона Маска предложила Трампу «совет по расставанию»

06 июня 2025, 09:43

NYP: мать ребенка Маска дала Трампу «совет по расставанию» с миллиардером

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

В последние дни внимание общественности привлекла 26-летняя Эшли Сент-Клер, предполагаемая мать ребенка от американского миллиардера Илона Маска. В своем обращении к бывшему президенту США Дональду Трампу она предложила ему обратиться к ней за советом, как достойно выйти из отношений с бизнесменом. Об этом пишет New York Post.







«Эй, Дональд Трамп, дайте мне знать, если вам нужен какой-либо совет по расставанию», – написала Сент-Клер в социальных сетях, намекая на свои собственные судебные тяжбы с Маском.