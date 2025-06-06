Мать ребенка Илона Маска предложила Трампу «совет по расставанию»
NYP: мать ребенка Маска дала Трампу «совет по расставанию» с миллиардером
В последние дни внимание общественности привлекла 26-летняя Эшли Сент-Клер, предполагаемая мать ребенка от американского миллиардера Илона Маска. В своем обращении к бывшему президенту США Дональду Трампу она предложила ему обратиться к ней за советом, как достойно выйти из отношений с бизнесменом. Об этом пишет New York Post.
«Эй, Дональд Трамп, дайте мне знать, если вам нужен какой-либо совет по расставанию», – написала Сент-Клер в социальных сетях, намекая на свои собственные судебные тяжбы с Маском.
В 2024 году она планирует добиться публичного признания отцовства со стороны миллиардера, что сделает ее ребенка 13-м наследником Маска.
Сент-Клер также поделилась подробностями о своем романе с бизнесменом, включая переписку и совместные фотографии. Этот конфликт между Трампом и Маском стал особенно актуален после того, как миллиардер раскритиковал законопроект президента и назвал его «омерзительным». В ответ на это Трамп не исключил ухудшение своих отношений с Маском и даже предложил объявить импичмент главе государства.
На фоне этих разногласий состояние Маска резко упало: всего за сутки после скандала он потерял почти 34 миллиарда долларов. Обострение конфликта между двумя влиятельными фигурами привлекло внимание СМИ.