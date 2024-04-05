Политолог Перлин: Запад не желает видеть Украину в НАТО

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Политолог Дмитрий Перлин заявил, что есть определённое число западных стран, которые не хотят видеть Украину в НАТО, несмотря на все разговоры о её принятии в альянс.
«Разговоры о вступлении страны в НАТО ведутся практически со времен создания независимого государства Украины после распада СССР. Но на Западе идея вступления Киева в блок всегда достаточно прохладно встречалась, несмотря даже на обострение отношений с Россией. Запад и сейчас отказывается признать, что Украина может стать частью НАТО», —пояснил в беседе с «Известиями» Перлин.
По его словам, несмотря на это Украина всё равно продолжает верить в скорое вступление в альянс.
Ранее стало известно, что Украина готова уступить свои территории России в обмен на вступление в НАТО.
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Мелисса Тимофеева