«Очередное надувалово»: Захарова прокомментировала саммит мира в Швейцарии

Фото: сайт МИД РФ
Саммит мира в Швейцарии – «очередное надувалово», придуманное Госдепом США, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так дипломат прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин принимает попытки сорвать саммит с помощью сообщений СМИ о подготовке Москвы к прекращению специальной военной операции (СВО) в нынешних пределах.
Захарова отметила, что Кулеба «врет, как дышит», добавив, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Представитель МИДа подчеркнула, что настоящей «формулой мира» является прекращение поставок оружия на Украину.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
Читайте также:
Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»
Тысячи швейцарских военных будут обеспечивать безопасность на саммите по Украине
«Занимаются чепухой»: Лавров высказался об организации саммита по Украине
«Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают», – заявила она.
Захарова отметила, что Кулеба «врет, как дышит», добавив, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Представитель МИДа подчеркнула, что настоящей «формулой мира» является прекращение поставок оружия на Украину.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
Читайте также:
Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»
Тысячи швейцарских военных будут обеспечивать безопасность на саммите по Украине
«Занимаются чепухой»: Лавров высказался об организации саммита по Украине
Александр Климов