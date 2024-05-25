На Украине заявили о потере позиции на покровском направлении

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил о потере позиций на покровском направлении к востоку от села Евгеньевка, передает Telegram-канал ведомства.
Ранее Украина приняла решение о сокращении численности кадровых офицеров ВСУ Предполагается, что Генштаб будет сокращен на 60%, а личный состав – отправлен на фронт.
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Александр Климов