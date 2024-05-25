Столтенберг высказался о сроках вступления Украины в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сроки вступления Украины в альянс, передает The Economist.
Столтенберг заявил, что не знает точной даты вступления Украины в НАТО.
По словам главы блока, Киев должен соблюдать технические стандарты альянса и повышать свою «оперативную совместимость» с ним.
Ранее Столтенберг оценил возможность отправки войск на Украину, заявив, что НАТО не планирует «направлять сухопутные войска НАТО в страну».
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«Но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы условия для этого», – указал он.
По словам главы блока, Киев должен соблюдать технические стандарты альянса и повышать свою «оперативную совместимость» с ним.
Ранее Столтенберг оценил возможность отправки войск на Украину, заявив, что НАТО не планирует «направлять сухопутные войска НАТО в страну».
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Александр Климов