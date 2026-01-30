Киеву надо идти до конца в вопросе запрета русского языка, заявила Захарова
Захарова призвала запретить таблицу Менделеева на Украине
Властям Украины следует довести до логического завершения свою политику запрета всего русского, отказавшись, в том числе, и от таблицы Менделеева. Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат с иронией высказалась о скандале, связанном с украинскими артистами балета, которые представили «Лебединое озеро» Петра Чайковского.
«Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» — задалась вопросом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что текущая политика запретов напоминает абсурдный анекдот, который мог бы возникнуть только в контексте Украины. По её словам, такой курс может привести к тому, что страна полностью утратит свою культурную идентичность и перестанет существовать как самостоятельная культурная единица.