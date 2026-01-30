30 января 2026, 16:36

Захарова призвала запретить таблицу Менделеева на Украине

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Властям Украины следует довести до логического завершения свою политику запрета всего русского, отказавшись, в том числе, и от таблицы Менделеева. Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД России Мария Захарова.





Дипломат с иронией высказалась о скандале, связанном с украинскими артистами балета, которые представили «Лебединое озеро» Петра Чайковского.





«Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» — задалась вопросом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.