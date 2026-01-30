30 января 2026, 15:05

Генерал Липовой: невменяемость Зеленского видят в России и Европе

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Невменяемость Владимира Зеленского видят не только в России, но и в Европе. Об этом сообщил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой.





По его мнению, это проявляется в двойственных заявлениях предводителя киевского режима и является попыткой сохранить контроль над ситуацией любой ценой.





«Зеленский понимает, что первый день его освобождения от должности будет последним днем его политической карьеры. Вполне возможно, что и жизни», — отметил Липовой.