Генерал указал на невменяемость Зеленского
Генерал Липовой: невменяемость Зеленского видят в России и Европе
Невменяемость Владимира Зеленского видят не только в России, но и в Европе. Об этом сообщил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой.
По его мнению, это проявляется в двойственных заявлениях предводителя киевского режима и является попыткой сохранить контроль над ситуацией любой ценой.
«Зеленский понимает, что первый день его освобождения от должности будет последним днем его политической карьеры. Вполне возможно, что и жизни», — отметил Липовой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.