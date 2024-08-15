Офицер ВСУ рассказал о родившейся в пьяной беседе идее взорвать «Северные потоки»

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Идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, идея атаковать «Северные потоки» родилась случайно в мае 2022 года в разговоре старших офицеров украинских войск и бизнесменов, которые праздновали в баре достижения ВСУ.
По словам одного из участвовавших в заговоре офицеров, он смеется, когда читает в средствах массовой информации «домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб».
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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По словам одного из участвовавших в заговоре офицеров, он смеется, когда читает в средствах массовой информации «домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб».
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Екатерина Коршунова