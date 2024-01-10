Кильский институт ФРГ: Запад заметно сократил поставки тяжёлых вооружений Киеву

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В 2023 году США и ЕС сократили поставки на Украину тяжёлого вооружения по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия).
По данным трекера, ведущегося институтом, всего Киеву за время конфликта обещали поставить 814 танков. Из них 519 уже прибыли на Украину, а 295 ещё ожидают поставки, передаёт «РБК».
Все танки учитываются как равнозначные, по общему количеству, независимо от модификаций. Больше всего было поставлено танков Т-72 в зарубежных версиях — 376 машин. Далее следуют различные модели немецкого танка Leopard. Их прибыло на Украину 91. Согласно доступным данным, нт один из обещанных американских танков Abrams пока поставлен не был.
Запад также анонсировал поставку на Украину 810 тяжёлых орудий. Из них Киев получил 585. Из 79 обещанных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в распоряжении ВСУ в настоящее время находится 45.
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Все танки учитываются как равнозначные, по общему количеству, независимо от модификаций. Больше всего было поставлено танков Т-72 в зарубежных версиях — 376 машин. Далее следуют различные модели немецкого танка Leopard. Их прибыло на Украину 91. Согласно доступным данным, нт один из обещанных американских танков Abrams пока поставлен не был.
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Александр Бойцов