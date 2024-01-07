В ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16

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Представитель командования Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что не обладает информацией о каких-либо официальных заявлениях со стороны Дании относительно изменения сроков передачи истребителей F-16 Киеву. Эта информация появилась в издании «Украинская правда», сообщает РИА Новости.
«Я просматривал сайт министерства обороны Дании — не увидел никаких заявлений. Поэтому эта информация, на которую ссылается издание, возможно, исходит от их собственных источников. Это становится основной темой в наших СМИ, но никаких официальных заявлений нет», — отметил Игнат во время украинского телемарафона.Он подчеркнул важность придерживаться официальных заявлений и добавил, что Киев ожидает получить истребители весной текущего года.
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