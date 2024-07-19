Ким Чен Ын: армия КНДР и РФ должны сыграть важную роль в защите мира

Фото: сайт Кремля
В ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Встреча северокорейского лидера с военной делегацией РФ во главе с замминистром обороны Алексеем Криворучко прошла в четверг в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне.
Лидер КНДР в ходе переговоров выразил сильную поддержку и твердую солидарность властей и северокорейского народа с проводимой социальной военной операцией на Украине.
Ким Чен Ын отметил, что армии двух государств, связанные давними историческими традициями, должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.
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Лидер КНДР в ходе переговоров выразил сильную поддержку и твердую солидарность властей и северокорейского народа с проводимой социальной военной операцией на Украине.
Ким Чен Ын отметил, что армии двух государств, связанные давними историческими традициями, должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.
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Алина Юрчак