Названы три игрока, которые способны повлиять на разрешение конфликта на Украине

Фото: iStock/Diy13
Три глобальных игрока в лице Евросоюза, США и Китая вместе с Турцией в качестве посредника могут повлиять на разрешение конфликта на Украине. Об этом в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, стороны конфликта не будут искать из него выход, пока не вмешается кто-то со стороны.
«Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский Союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году», – заявляется в письме венгерского премьера, опубликованном на его сайте.Орбан считает, что Китай продолжит принимать участие в разрешении украинского конфликта, если его действия будут иметь определенный успех, но по оценкам Пекина, пока что это не так.
Читайте также:
Названо имя кандидата, который может заменить Байдена на президентских выборах
Депутата вывели в наморднике с заседания Европарламента
Экс-депутат Рады рассказал, почему Германия сокращает помощь Украине
Данил Пономарев