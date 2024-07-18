МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа является недружественным шагом. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Захаровой, данный шаг направлен на ухудшение отношений двух государств. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобная мера затрудняет нахождение в Чехии российского дипломатического корпуса.
Захарова заключила, что такие действия включают Прагу в «авангард русофобской политики».
Напомним, в мае текущего года правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Захарова заключила, что такие действия включают Прагу в «авангард русофобской политики».
Напомним, в мае текущего года правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова