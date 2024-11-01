Ким Чен Ын дал указание помочь российской армии, сообщили в МИД КНДР

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Глава КНДР Ким Чен Ын с самого начала СВО на Украине дал указание на оказание мощной поддержки и помощи России и её народу. Об этом заявила глава МИД страны Цой Сон Хи в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Она подчеркнула, что отношения между Россией и Северной Кореей переходят на новый уровень «отношений непобедимого боевого товарищества» и стратегического сотрудничества со столетней перспективой.
Цой Сон Хи добавила, что в начала спецоперации Ким Чен Ын дал указание поддерживать Россию, ни на кого не оглядываясь. Этого КНДР будет придерживаться до конца, помогая российским товарищам в их «священной войне».
В свою очередь Лавров также отметил выход отношений между странами на беспрецедентно новый уровень. Сотрудничество, по его словам, действительно имеет стратегический характер, помимо прочего с точки зрения интенсивности политического диалога.
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Цой Сон Хи добавила, что в начала спецоперации Ким Чен Ын дал указание поддерживать Россию, ни на кого не оглядываясь. Этого КНДР будет придерживаться до конца, помогая российским товарищам в их «священной войне».
В свою очередь Лавров также отметил выход отношений между странами на беспрецедентно новый уровень. Сотрудничество, по его словам, действительно имеет стратегический характер, помимо прочего с точки зрения интенсивности политического диалога.
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Анастасия Чинкова