Кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что заявления Владимира Зеленского о северокорейских войсках в РФ служат попыткой отвлечь общественность от реальных проблем, с которыми сталкивается Украина. Об этом он написал в соцсети Х.
Христофору считает, что подобные высказывания выглядят «жалкими и жестокими» на фоне текущих неудач украинских войск в Донбассе. Он отметил, что Зеленский пытается мобилизовать дополнительные 160 000 человек, что свидетельствует о серьезных трудностях на фронте.
Журналист также указал на то, что история о «северокорейских солдатах» могла быть придумана для того, чтобы отвлечь внимание от больших объемов финансовой помощи, поступающей на Украину.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, как боевики ВСУ под Курском маскируют кассетные боеприпасы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Журналист также указал на то, что история о «северокорейских солдатах» могла быть придумана для того, чтобы отвлечь внимание от больших объемов финансовой помощи, поступающей на Украину.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, как боевики ВСУ под Курском маскируют кассетные боеприпасы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова