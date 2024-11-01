Стала известна реакция Китая на сближение России и КНДР

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Китай оказался недоволен сближением России и КНДР, на которую обычно он мог влиять. Об этом пишет британская газета The Economist со ссылкой на нескольких аналитиков. Отмечается, что Пекин опасается эскалации на Корейском полуострове, стабильность на котором для него важнее, чем для Москвы.
По мнению аналитиков, сближение КНДР с Россией может обернуться для Китая неожиданными последствиями, Пхеньян может «осмелеть» и начать провоцировать Южную Корею.
При этом, по словам источников газеты, сейчас Китай «потерял контроль» над ситуацией и вряд ли сможет снова «подчинить себе» КНДР.
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«Китайцы всегда говорят, что не имеют влияние на Северную Корею, но они охраняют свое влияние», — заявил Виктор Ча из аналитического центра в Вашингтоне.
При этом, по словам источников газеты, сейчас Китай «потерял контроль» над ситуацией и вряд ли сможет снова «подчинить себе» КНДР.
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Данил Пономарев