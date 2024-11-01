Блинкен: 8000 военных КНДР перебросили в Курскую область

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir
8000 военных КНДР из находящихся в России 10 000 северокорейских солдат якобы переброшены в Курскую область, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, сейчас иностранный контингент проходит обучение и не участвует в боевых действиях.
«По нашим оценкам, сейчас в России находятся около 10 тыс. северокорейских солдат, и, по последней информации, до 8 тыс. из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», — отметил он.Блинкен утверждал, что на данный момент северокорейские военные учатся у бойцов ВС РФ пользоваться артиллерией, беспилотниками и тренируются в основных задачах пехоты, в которые входит расчистка окопов.
«Что свидетельствует о том, что она (Россия — прим.ред.) намерена использовать эти войска в операциях на передовой. Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями», — объявил американский госсекретарь.Ранее стало известно, что южнокорейская сторона не рассматривает вопрос об отправке войск в зону боевых действий на Украине. Отмечалось, что министр обороны страны Ким Ен Хен полностью исключает такую возможность.
Читайте также:
Стало известно, рассматривает ли Южная Корея отправку солдат на Украину
Генсек НАТО Рютте заявил о присутствии в Курской области военных из КНДР
Раскрыт невыгодный России исход выборов президента США
Данил Пономарев