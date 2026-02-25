Ким Чен Ын мог назначить 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы назначил на руководящую должность в сфере ядерных сил страны свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э. Об этом пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой на разведданные.
По информации издания, девочка получила пост «генерального директора ракетной системы» и уже участвует в принятии решений по стратегическим вооружениям страны, получая отчеты от генералов и отдавая распоряжения.
Газета отмечает, что лидер КНДР регулярно берет дочь на полигоны ядерных и ракетных испытаний. Назначение, как утверждается, призвано обеспечить дополнительный контроль над военными структурами со стороны ближайшего окружения северокорейского лидера.
