Ким Чен Ын мог назначить 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР

25 февраля 2026, 00:52

The Chosun Daily: Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР

Фото: iStock/DedMityay

Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы назначил на руководящую должность в сфере ядерных сил страны свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э. Об этом пишет южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой на разведданные.