США увеличили санкционный список против РФ
Министерство финансов США расширило санкции, связанные с Россией. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в список ограничений четырёх человек и три компании, следует из опубликованного во вторник заявления.
Как отмечается, меры ввели по закону CAATSA, а также в силу санкционных механизмов, касающихся кибердеятельности. Под рестрикции попали граждане России и Узбекистана, среди них Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев.
Кроме того, санкции затронули ряд организаций, зарегистрированных в России и ОАЭ. В частности, MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.
19 февраля глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о продлении антироссийских санкций.
