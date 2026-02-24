США увеличили санкционный список против РФ

24 февраля 2026, 22:57

США внесли трех юридических и четырех физлиц в санкционный список против РФ

Фото: istockphoto/designer491

Министерство финансов США расширило санкции, связанные с Россией. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в список ограничений четырёх человек и три компании, следует из опубликованного во вторник заявления.