Уиткофф рассказал, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине

24 февраля 2026, 23:28

Уиткофф: переговоры по Украине возобновятся в ближайшие десять дней

Фото: iStock/sb2010

Следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса может состояться в течение ближайших десяти дней, вероятно, во Флориде. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.





Он отметил, что после недавней встречи в Женеве с главой украинской делегации Рустемом Умеровым выяснилось, что тот сможет приехать во Флориду для продолжения диалога. С российской стороны пока никак не комментировали эти сведения.



«Как я уже упоминал, наши встречи не ограничиваются Женевой. Я действительно считаю, что Рустем сможет приехать во Флориду для встречи с нами вскоре после этого. Мы планируем трёхстороннюю встречу», — заявил Уиткофф на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES).