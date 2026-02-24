Уиткофф рассказал, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине
Уиткофф: переговоры по Украине возобновятся в ближайшие десять дней
Следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса может состояться в течение ближайших десяти дней, вероятно, во Флориде. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.
Он отметил, что после недавней встречи в Женеве с главой украинской делегации Рустемом Умеровым выяснилось, что тот сможет приехать во Флориду для продолжения диалога. С российской стороны пока никак не комментировали эти сведения.
«Как я уже упоминал, наши встречи не ограничиваются Женевой. Я действительно считаю, что Рустем сможет приехать во Флориду для встречи с нами вскоре после этого. Мы планируем трёхстороннюю встречу», — заявил Уиткофф на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES).17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров, посвященных мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что встречи были сложными, но конструктивными.