Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новейшей системы РСЗО
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях обновлённых образцов вооружений. Среди них — реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тактические ракеты, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В рамках испытаний продемонстрировали несколько разработок: 240‑мм РСЗО с 24 стволами, боеголовку специального назначения для тактической баллистической ракеты, а также дальнобойный снаряд для 155‑мм самоходной гаубицы‑пушки.
Среди ключевых усовершенствований — автоматизированная система управления огнём и высокоточная самонаводящаяся система в модернизированной РСЗО: благодаря им дальность стрельбы достигла 90 км. Боеголовка тактической ракеты рассчитана на поражение стратегически важных объектов, включая аэродромы, порты и энергетические сооружения. Испытания снаряда для гаубицы подтвердили его эффективность на дистанции в 65 км.
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