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Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в США

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

Пламя охватило территорию нефтеперерабатывающего завода в штате Пенсильвания (США). Об этом сообщил телеканал CBS News.



Возгорание произошло днём в четверг на предприятии, расположенном на берегу реки Делавэр. В настоящий момент сведения о причинах инцидента и возможных пострадавших не поступали.

Местные власти рекомендуют жителям держаться подальше от района ЧП. По данным полиции, качество воздуха в радиусе полумили от завода ухудшилось. При этом пока никаких распоряжений об эвакуации не поступало.

Ранее в Италии сотни пассажиров застряли в обесточенном поезде. Ситуация усугублялась экстремальной жарой, которая преобладает на территории Европы в последнее время.

Александр Огарёв

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