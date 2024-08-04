Ким Чен Ын не исключил, что КНДР может понадобиться помощь России

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Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын рассказал, что получил слова соболезнования от президента России Владимира Путина в связи с наводнениями в регионе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын также выразил российскому президенту слова благодарности за его предложение оказать необходимую помощь в устранении последствий ЧП.
Северокорейский глава отметил, что в настоящее врем уже составлен план по восстановлению пострадавших от затопления районов. Он добавил, что в случае необходимости обратится за помощью к Москве, назвав ее самым искренним другом.
Затопление в регионе произошло из-за резкого повышения уровня воды в реке Амноккан. Усугубили ситуацию продолжительные ливни. В результате происшествия более четырех тысяч домов оказались в зоне бедствия.
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Северокорейский глава отметил, что в настоящее врем уже составлен план по восстановлению пострадавших от затопления районов. Он добавил, что в случае необходимости обратится за помощью к Москве, назвав ее самым искренним другом.
Затопление в регионе произошло из-за резкого повышения уровня воды в реке Амноккан. Усугубили ситуацию продолжительные ливни. В результате происшествия более четырех тысяч домов оказались в зоне бедствия.
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Анастасия Хохлова