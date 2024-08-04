Ким Чен Ын высказался о Южной Корее

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Президент Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын назвал Южную Корею своим неизменным врагом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Политик обвинил южнокорейские СМИ в попытках преувеличить масштабы ущерба, причиненного проливными дождями в Северной Корее. В Южной Корее Министерство объединения и Красный Крест заявили о готовности оказать гуманитарную помощь Северной Корее, но Пхеньян не отреагировал. Сеул заявил, что ущерб от наводнения в Северной Корее значителен.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями наводнений в Северной Корее.
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Александр Климов