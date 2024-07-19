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Трамп заявил, что в случае переизбрания намерен восстановить связи с Ким Чен Ыном

19 июля 2024, 08:02
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своем намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента. Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки.


Он также выразил уверенность в том, что в возобновлении сотрудничества заинтересована и сама республика.

Трамп не упустил возможности вновь напомнить избирателям о провальной политике действующего главы США Джо Байдена, заявив, что демократы вместе с ним «унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны».

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#сша
#трамп
#джозеф байден
#выборы
Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов о контроле за миграцией
19 июля 2024, 08:37

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, парламентарии на следующей неделе планируют рассмотреть законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранцев, а также законопроекты о режиме высылки незаконно пребывающих на территории Российской Федерации мигрантов.

Помимо этого, ГД разработаны и будут внесены проекты федеральных законов о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов, а также другие.

Председатель Госдумы написал, что был направлен запрос о предоставлении предложений по контролю за миграцией в Генпрокуратуру, МВД, СК РФ и правительство России. Он отметил, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России требует внесения изменений. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

Государственная Дума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Этот список нарушений будет пополнен ещё 20-ю статьями КоАП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
#закон
#законопроект
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National Interest: Подводные лодки РФ представляют угрозу для Запада
19 июля 2024, 08:25

Фото: iStock/Alexyz3d

Обозреватель National Interest Майя Карлин написала, что операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу.
Она напомнила, что накануне российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море. По словам Карлин, модернизированные российские подводные лодки представляют серьезную опасность.

Уточняется, что модернизированные подводные лодки Kilo могут запускать крылатые ракеты и торпеды для того, чтобы поразить подводную инфраструктуру.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#опасность
#ракеты
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В США узнали о решении Байдена прекратить предвыборную кампанию
Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру, но не поддержит Харрис
19 июля 2024, 08:10

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден решил прекратить свою предвыборную кампанию. Об этом в эфире телеканала NewsNax заявил американский политический обозреватель и комментатор Марк Халперин.
Ожидается, что при этом Байден не станет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Гальперин отметил, что Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные.

Для нынешнего американского лидера, по словам обозревателя, уже подготовлена соответствующая речь. Джо Байден продолжит исполнять свои обязанности на посту президента Соединенных Штатов.

Напомним, национальный съезд Демократической партии состоится 19-22 августа в Чикаго.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники сообщила, что политическая карьера президента США Джо Байдена близится к концу.

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#выборы
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Трамп планирует поговорить с Зеленским по телефону 19 июля
CNN: Трамп созвонится с Зеленским 19 июля
19 июля 2024, 05:57

Фото: Сайт Кремля

Бывший американский лидер Дональд Трамп созвонится в пятницу, 19 июля, с Владимиром Зеленским. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника, звонок состоится из-за обеспокоенности в Европе политикой Трампа в отношении Украины.
Уточняется, это будет их первый диалог после того, как Трамп покинул Белый дом.

Вопрос о подходящем времени для телефонного разговора между политиками решался длительное время, отметили источники телеканала. Один из них добавил, что дата часто меняется.

Трамп часто заявлял, что ему удастся урегулировать украинский конфликт за один день, если он одержит победу на президентских выборах. При этом детали своего плана Трамп не называет.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей
Зеленский напомнил Западу, что Киев не получил обещанные истребители F-16
19 июля 2024, 05:41

Украина по-прежнему не получила обещанные западными странами истребители F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».
Он напомнил, что союзники Киева обещали поставить ему F-16 этим летом.

«Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели», — сказал он.
Украинский лидер добавил, что благодарен за то вооружение, которое было поучено Украиной.

Помимо этого, Зеленский заявил, что сотрудничество с Дональдом Трампом в случае его избрания на пост президента Соединённых Штатов будет «тяжелой работой, но мы трудолюбивые».

Ранее президент Сербии Александр Вучич напомнил Владимиру Зеленскому про важность диалога для достижения мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа
Карлсон: Трамп после попытки покушения на него стал лидером нации
19 июля 2024, 05:28

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп стал лидером нации после попытки покушения на него. Об этом заявил журналист Такер Карлсон, сообщает РИА Новости.
По словам Карлсона, произошедшее вызвало перемены в стране.

«После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим», — утверждает журналист.
Он рассказал, что созвонился с кандидатом в президенты спустя несколько часов после нападения. В разговоре политик говорил только о том, как шокирован произошедшим. Трамп также заявил, что гордится присутствовавшими на митинге, которые не убежали после выстрелов, отметил журналист.

«Он не сказал ни единого слова о себе», — подчеркнул Карлсон.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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Столтенберг призвал ЕС не беспокоиться о судьбе НАТО
Столтенберг призвал страны НАТО не бояться президентства Трампа
19 июля 2024, 03:49

Фото: сайт НАТО

Членам Североатлантического альянса стоит перестать внушать себе, что блок распадется в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг британскому изданию The Guardian в кулуарах заседания Европейского политического сообщества в Великобритании.
«Я думаю, важно не создавать самоисполняющихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Были опасения по этому поводу и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее после четырех лет… больше войск, высокая готовность», — заявил он.
Как считает генсек, Штаты по-прежнему буду сильным союзником НАТО, поскольку основная критика со стороны Трампа и кандидата на пост вице-президента Джея Ди Вэнса направлена не против блока, а против союзников, тратящих недостаточно сил на оборону, но теперь все «меняется».

Помимо этого, члены НАТО представляют 50% мировой военной мощи, поэтому в случае выхода Америки, они останутся одни и будут представлять лишь 25% этого военного потенциала, добавил Столтенберг.

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Ким Чен Ын: армия КНДР и РФ должны сыграть важную роль в защите мира
19 июля 2024, 03:21

Фото: сайт Кремля

В ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Встреча северокорейского лидера с военной делегацией РФ во главе с замминистром обороны Алексеем Криворучко прошла в четверг в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне.

Лидер КНДР в ходе переговоров выразил сильную поддержку и твердую солидарность властей и северокорейского народа с проводимой социальной военной операцией на Украине.

Ким Чен Ын отметил, что армии двух государств, связанные давними историческими традициями, должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.

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США обеспокоены будущим ответом России на размещение ракет в Германии
США намерены внимательно следить за шагами РФ по РСМД
19 июля 2024, 02:20

Фото: istock / donfiore

Соединенные Штаты обеспокоены будущим ответом РФ на размещение дальнобойных ракет США в Германии. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге.
Ответные меры Москвы на эти действия могут включать в себя размещение подобных российских систем с ядерным оснащением.

«Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство», — сказал Патель.
Он отметил, что США будут пристальное наблюдать за действиями РФ в этом направлении.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что с 2026 года Штаты начнут развертывать в Германии дальнобойные ударные системы в Европе, значительно превосходящие в настоящее время. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

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