Трамп заявил, что в случае переизбрания намерен восстановить связи с Ким Чен Ыном

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своем намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента. Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде Республиканской партии в Милуоки.
Он также выразил уверенность в том, что в возобновлении сотрудничества заинтересована и сама республика.
Трамп не упустил возможности вновь напомнить избирателям о провальной политике действующего главы США Джо Байдена, заявив, что демократы вместе с ним «унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны».
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Анастасия Хохлова