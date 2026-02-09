Ким Чен Ын обратился к военным в честь годовщины основания армии КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 78‑й годовщине создания Корейской народной армии (КНА). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На параде глава государства обошёл строй знаменосцев, отдавая дань уважения символам воинской чести. После этого он выступил с торжественной речью.
«Передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии», — сказал Ким Чен Ын.Парад завершился выступлением военного оркестра и встречей лидера КНДР с действующими и отставными генералами. Позже участники мероприятия переместились на стадион, где прошли спортивные соревнования среди командного состава Министерства обороны.