В Британии испугались дружбы России и КНДР

04 января 2026, 15:53

The Spectator: Запад не может игнорировать дружбу России и КНДР

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

«Укрепляющаяся» дружба между Россией и КНДР представляет серьезную угрозу для Запада, которую нельзя игнорировать. Об этом написал эксперт по Северной Корее из Оксфордского университета Эдвард Хауэлл для британского журнала The Spectator.





По его мнению, 2025 год стал «важным поворотным моментом» в истории двух стран, назвавших друг друга союзниками. И Запад «может быть уверен в углублении сотрудничества» между Москвой и Пхеньяном в ближайшем будущем.



Хауэлл призвал Великобританию проявить «большую решимость в борьбе против укрепления связей» России, КНДР и Китая. Эксперт также опасается, что в следующих испытаниях северокорейского оружия вероятность участия Москвы в его разработке «будет выше, чем прежде».

«Поскольку Пхеньян подчеркивает свое намерение сдерживать Сеул, Вашингтон и их союзников, Запад не может оставаться в стороне», — подчеркнул Хауэлл.