Мелони назвала «врагами Италии» участников протестов против Олимпиады
Премьер‑министр Италии Джорджия Мелони резко осудила участников протестов, связанных с Олимпиадой‑2026. Свое мнение она выразила в социальной сети Instagram*.
Мелони подчеркнула, что тысячи итальянцев прилагают усилия, в том числе на добровольной основе, для успешного проведения Игр. Однако, по её словам, есть группа людей, действующая против интересов нации и всех гостей спортивного праздника.
«Но есть они: враги Италии и итальянцев, которые выступают «против Олимпиады», кадры с которыми облетели половину мира», — написала Мелони.Протесты вспыхнули на следующий день после старта зимних Олимпийских игр. Участники акций недовольны использованием искусственного снега, вырубкой деревьев в рамках подготовки к Играм и ростом стоимости жизни в Милане. Кроме того, гнев итальянцев вызвала американская делегация, в которой представлены сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE).
По данным Reuters, 7 февраля на севере Италии произошли три инцидента с повреждением железнодорожной инфраструктуры, повлёкшие сбои в движении поездов. В Болонье обнаружили взрывное устройство и перерезанные электрические кабели, из‑за чего одну из станций временно закрыли.