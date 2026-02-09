Мелони назвала «врагами Италии» участников протестов против Олимпиады

09 февраля 2026, 00:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Премьер‑министр Италии Джорджия Мелони резко осудила участников протестов, связанных с Олимпиадой‑2026. Свое мнение она выразила в социальной сети Instagram*.





Мелони подчеркнула, что тысячи итальянцев прилагают усилия, в том числе на добровольной основе, для успешного проведения Игр. Однако, по её словам, есть группа людей, действующая против интересов нации и всех гостей спортивного праздника.



«Но есть они: враги Италии и итальянцев, которые выступают «против Олимпиады», кадры с которыми облетели половину мира», — написала Мелони.