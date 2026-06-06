Ким Чен Ын посетил эсминец «Кан Гон» и оценил его боеспособность

06 июня 2026, 02:44

Ким Чен Ын (Фото: РИА Новости / Марат Абулхатин)

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал эсминец «Кан Гон» и принял участие в наблюдении за ходовыми испытаниями корабля. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).