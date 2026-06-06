Ким Чен Ын посетил эсминец «Кан Гон» и оценил его боеспособность
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал эсминец «Кан Гон» и принял участие в наблюдении за ходовыми испытаниями корабля. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ходе визита глава государства изучил работу систем управления, ознакомился с планами испытаний, а также лично проконтролировал проверку оперативных возможностей судна. Ким Чен Ын высоко оценил маневренность эсминца и указал на необходимость наращивать темпы развития национального судостроения, а также совершенствовать системы управления кораблями.
Кроме того, лидер КНДР подчеркнул, что модернизация военно-морских сил — важный элемент укрепления оборонного потенциала страны. Он выразил уверенность, что ходовые испытания пройдут успешно, а эсминцы «Кан Гон» и «Чвэ Хен» в скором времени пополнят состав национального флота.
Читайте также: