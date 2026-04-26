Россия и КНДР обсудили долгосрочное военное сотрудничество

26 апреля 2026, 17:54

Минобороны России и КНДР обсудили долгосрочное сотрудничество

В ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном министр обороны России Андрей Белоусов обсудил перспективы развития военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.





Глава российского оборонного ведомства заявил о достигнутой договорённости с министерством обороны КНДР перевести взаимодействие на устойчивую долгосрочную основу. По его оценке, межгосударственные отношения сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают активно развиваться.





«Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов», — подчеркнул Белоусов.



