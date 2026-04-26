Россия и КНДР обсудили долгосрочное военное сотрудничество

Минобороны России и КНДР обсудили долгосрочное сотрудничество
В ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном министр обороны России Андрей Белоусов обсудил перспективы развития военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Глава российского оборонного ведомства заявил о достигнутой договорённости с министерством обороны КНДР перевести взаимодействие на устойчивую долгосрочную основу. По его оценке, межгосударственные отношения сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают активно развиваться.
«Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов», — подчеркнул Белоусов.
Во время визита он вручил ордена Мужества корейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области. Российский министр также назвал большой честью и привилегией участие в открытии музейно-мемориального комплекса боевых подвигов в зарубежной военной операции.
Ранее, в апреле прошлого года, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Действия бойцов осуществлялись в соответствии с 4-й статьёй Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Кроме того, Ким Чен Ын направил в Россию тысячу сапёров для разминирования территории.