Володин встретился с Ким Чен Ыном
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента на своем сайте.
В ходе переговоров Володин передал Ким Чен Ыну слова приветствия, наилучшие пожелания и поздравления в связи с переизбранием на должность от президента России Владимира Путина. Он также выразил благодарность за помощь в освобождении Курской области.
По словам парламентария, отношения, сложившиеся между российским и северокорейским лидерами, стали залогом построения будущего, и «особенно это проявилось в самое непростое время».
Ранее сообщалось, что с рабочим визитом в Пхеньян прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. Он планирует провести переговоры с высшим руководством КНДР и командованием ее вооруженных сил, а также принять участие в торжественных и памятных мероприятиях.
