Володин встретился с Ким Чен Ыном

26 апреля 2026, 09:43

Володин на встрече с Ким Чен Ыном передал ему слова приветствия от Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента на своем сайте.