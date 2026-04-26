Володин встретился с Ким Чен Ыном

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента на своем сайте.



В ходе переговоров Володин передал Ким Чен Ыну слова приветствия, наилучшие пожелания и поздравления в связи с переизбранием на должность от президента России Владимира Путина. Он также выразил благодарность за помощь в освобождении Курской области.

По словам парламентария, отношения, сложившиеся между российским и северокорейским лидерами, стали залогом построения будущего, и «особенно это проявилось в самое непростое время».

Ранее сообщалось, что с рабочим визитом в Пхеньян прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. Он планирует провести переговоры с высшим руководством КНДР и командованием ее вооруженных сил, а также принять участие в торжественных и памятных мероприятиях.

Лидия Пономарева

