Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.
Уточняется, что в Центральной школе по подготовке кадров состоялся концерт и торжественный банкет. Как сообщает ЦТАК, школа — это «крепкая цитадель, гарантирующая вечное будущее всепобеждающей ТПК».
На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно заметить, что на лимузине Aurus северокорейский лидер прибыл на концерт вместе с дочерью.
В качестве личных гостей Ким Чен Ына были приглашены чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, а также ведущие сотрудники посольства.
Напомним, в июле этого года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил глава российского государства Владимир Путин.
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На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно заметить, что на лимузине Aurus северокорейский лидер прибыл на концерт вместе с дочерью.
В качестве личных гостей Ким Чен Ына были приглашены чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, а также ведущие сотрудники посольства.
Напомним, в июле этого года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил глава российского государства Владимир Путин.
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Екатерина Коршунова