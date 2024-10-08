Ким Чен Ын отправил Путину поздравления с днем рождения

Фото: сайт Кремля
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, назвав его своим «самым близким другом».
Сообщение с поздравлением было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР всегда будет стоять на стороне России и поддерживать её.В своем послании лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы и двусторонних отношений между странами, а также заверил в «всесторонней и бескорыстной поддержке российской армии и народа» в их справедливом деле.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита БРИКС в Казани. Как уточнили в Кремле, договоренность об отдельной встрече глав государств официально подтверждена.
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«Позвольте мне из Пхеньяна поздравить вас с днем рождения и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе», — говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР всегда будет стоять на стороне России и поддерживать её.В своем послании лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы и двусторонних отношений между странами, а также заверил в «всесторонней и бескорыстной поддержке российской армии и народа» в их справедливом деле.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита БРИКС в Казани. Как уточнили в Кремле, договоренность об отдельной встрече глав государств официально подтверждена.
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Елена Перлова