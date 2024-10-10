Песков назвал сообщения об отправке военных КНДР на СВО «уткой»

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» информацию о возможном участии военнослужащих КНДР в российской спецоперации, передает РИА Новости.
Напомним, накануне агентство Ренхап со ссылкой на главу Минобороны Южной Кореи Ким Ё Хён сообщило, что Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооружённых сил на Украину для оказания поддержки России.
Он отметил, что такой сценарий вероятен, поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, который похож на военный союз, что позволяет КНДР отправить свои войска на помощь ВС РФ.
Ранее президент России Владимир Путин, также заявлял, что Москва не просила КНДР задействовать северокорейских военных в СВО, поскольку в этом нет никакой необходимости.
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Он отметил, что такой сценарий вероятен, поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, который похож на военный союз, что позволяет КНДР отправить свои войска на помощь ВС РФ.
«Это похоже на очередную утку информационную», — заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин, также заявлял, что Москва не просила КНДР задействовать северокорейских военных в СВО, поскольку в этом нет никакой необходимости.
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Элина Позднякова