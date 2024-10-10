Песков назвал сообщения об отправке военных КНДР на СВО «уткой»

Украина провокациями пытается втянуть в конфликт Белоруссию, чтобы добиться вовлечения в боевые действия блока НАТО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в интервью телеканалу «Беларусь-1». По его словам, политика Киева в этом вопросе схожа с действиями Израиля, который провоцирует Иран.