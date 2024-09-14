В КНДР рассказали детали встречи Шойгу и Ким Чен Ына

Фото: istockphoto/NatanaelGinting
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и заверил его в расширении сотрудничества с Россией в духе договора о всеобъемлющем партнерстве. Подробности встречи были предоставлены Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления стратегического диалога между двумя странами, обсудили сотрудничество в обеспечении безопасности и интересов, региональные и международные проблемы и достигли общих удовлетворительных мнений по обсуждаемым вопросам.
Ким Чен Ын также отметил, что отношения между КНДР и Россией динамично развиваются во всех областях, включая политику, экономику и культуру.
В июле текущего года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил высоких гостей в Пхеньяне. По пути к кортежу лидеры двух стран остановились и несколько минут оживленно беседовали друг с другом.
В 2023 году президент Северной Кореи Ким Чен Ын надел шапку-ушанку во время визита в Приморье.
Читайте также:
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
Шойгу назвал одну из главных целей Запада по России
Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ не выкинут с российской территории
Ким Чен Ын также отметил, что отношения между КНДР и Россией динамично развиваются во всех областях, включая политику, экономику и культуру.
В июле текущего года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил президент России Владимир Путин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил высоких гостей в Пхеньяне. По пути к кортежу лидеры двух стран остановились и несколько минут оживленно беседовали друг с другом.
В 2023 году президент Северной Кореи Ким Чен Ын надел шапку-ушанку во время визита в Приморье.
Читайте также:
Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном
Шойгу назвал одну из главных целей Запада по России
Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ не выкинут с российской территории
Александр Климов