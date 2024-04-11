Ким Чен Ын призвал готовиться к войне «как никогда» и изучил макет Сеула

Фото: сайт Кремля
Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал граждан «как никогда» готовиться к войне, передаёт ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).
По словам председателя КНДР, республика должна безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить.
В стенах военно-политической академии имени Ким Чен Ира он вместе с членами командования изучил карту и макет Сеула, которые на фотографиях были умышленно размыты.
24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В Сеуле, в свою очередь заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.
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В стенах военно-политической академии имени Ким Чен Ира он вместе с членами командования изучил карту и макет Сеула, которые на фотографиях были умышленно размыты.
24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В Сеуле, в свою очередь заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.
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Алёна Самарева