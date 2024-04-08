Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с подтоплением в Оренбуржье

Фото: сайт Кремля
Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области. Об этом информирует ЦТАК.
Северокорейский лидер от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие главе РФ и в его лице правительству и россиянам, которые пострадали в связи с серьезным материальным ущербом от затопления.
В Орске Оренбургской области на реке Урал прорвало грунтовую дамбу вечером в пятницу, 5 апреля. Ранее на ней были обнаружены две протечки. Сообщается, что более 10 тысяч домов оказались затоплены.
Более двух тысяч человек эвакуировано из зоны затопления.
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«Наш народ всегда будет вместе с российским народом», — заявил глава КНДР.
В Орске Оренбургской области на реке Урал прорвало грунтовую дамбу вечером в пятницу, 5 апреля. Ранее на ней были обнаружены две протечки. Сообщается, что более 10 тысяч домов оказались затоплены.
Более двух тысяч человек эвакуировано из зоны затопления.
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Алина Юрчак