Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею в конституции как врага номер один

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в конституции необходимо указать Республику Корею как враждебное государство номер один. Об этом сообщает агентство Ренхап.
«Ким Чен Ын заявил, что Южную Корею следует обозначить в конституции как «враждебную страну номер один», — говорится в публикации.
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