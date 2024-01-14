КНДР запустила очередную ракету в сторону Японского моря

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Со стороны Северной Кореи запущена, предположительно, баллистическая ракета. Об этом сообщила служба безопасности на море со ссылкой на данные министерства обороны Японии.
Японские СМИ сообщают, что ракета, скорее всего, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с инцидентом, представители прессы также напомнили, что в декабре 2023 года КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
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Александр Бойцов