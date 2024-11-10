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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит Китайскую Народную Республику с рабочей поездкой. В ходе визита он проведёт встречи с представителями высшего политического руководства страны.


Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности. Поездка состоится с 11 по 14 ноября 2024 года. Шойгу проведёт встречи и обсудит вопросы стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров планируется затронуть актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Также запланированы переговоры по теме общественной безопасности, юстиции и правопорядка с главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку также включены вопросы противодействия международному терроризму. Кроме того, Шойгу посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае.

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#переговоры
#шойгу
#китай
Журналист из Италии Лучиди попросил Путина о предоставлении гражданства России
10 ноября 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Итальянский журналист издания International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении ему российского гражданства.
О том, что репортёр написал письмо российскому лидеру, в котором изложил свою просьбу, сообщается в телеграм-канале издания. Лучини уже более двух лет освещает ход событий специальной военной операции. Из-за работы на Донбассе и в России на родине ему стали поступать угрозы, журналист подвергался преследованиям.

Объясняя своё желание стать гражданином России, Лучини сказал, что хочет жить в этой стране, потому что Россия — его второй дом. Он опасается возвращаться на родину, так как полиция может изъять его паспорт. Некоторые итальянские СМИ писали, что он — «агент Кремля» и получает деньги в криптовалюте. Журналист с негодованием опроверг эти измышления, заявив, что он пишет для итальянских изданий, так же, как раньше передавал репортажи из Ливана и Сирии. Теперь он так же работает из России, внося свой вклад в борьбу с фашизмом, так как считает себя антифашистом, заключил Лучини.

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Депутат ГД Белик назвал слова советника Трампа р Крыме признанием очевидного
10 ноября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Слова советника Трампа Брайна Ланцы об отказе поддерживать действия по возвращению Крыма в состав Украины являются закономерными. Политик лишь только слегка преждевременно взял старт, до команды арбитра в этом вопросе.
Таким образом, применяя спортивную терминологию, прокомментировал высказывание представителя команды вновь избранного президента США депутат Государственной думы РФ от Севастополя, член думского комитета по международным делам Сергей Белик.

Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США при управлении администрации Трампа не станут поддерживать Киев в стремлении «вернуть Крым», так как это — нереалистичная позиция, а полуостров для Украины потерян.

По словам Белика, советник «нового-старого» американского президента этим заявлением, при всей его кажущейся сенсационности, всего лишь признал очевидное. Парламентарий считает, что Запад уже давно махнул на тезис об «украинском» статусе Крыма, просто все как-то стеснялись говорить об этом открыто.

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#рф
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Молдавия попросила «Газпром» заранее внести ясность относительно поставок газа в 2025 году
10 ноября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/ Max Zolotukhin

Молдавия попросила «Газпром» заранее объяснить ситуацию с предстоящими поставками природного газа, не дожидаясь 31 декабря. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, информируют РИА Новости.
Если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет понятно, есть ли новый транзитный контракт через Украину.

«Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У «Газпрома» есть контракт на поставку газа с «Молдовагазом», но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства», — подчеркнул Виктор Парликов.

Министр энергетики Молдавии также отметил, что отправил «Газпрому» письмо — в нём он рассказал о вариантах устранения кризисной ситуации, если украинский транзит приостановится. Ответ от российской компании он пока не получил.

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#молдавия
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Трампа могут «списать» уже через два года
РИА Новости: Трампа могут «списать» уже через два года
10 ноября 2024, 15:14

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Кейтлин Оукс)

Результаты выборов в Соединенных Штатах не только укрепили позиции Дональда Трампа, но и принесли значительный успех Республиканской партии в Конгрессе. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации агентства, состав Конгресса, включая Палату Представителей и Сенат, подвергается изменениям постепенно. Главные выборы проходят в одно время с президентскими, а промежуточные — через два года после основных.

Уточняется, что промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году стали неожиданным разочарованием для демократов, поскольку палата Представителей перешла под контроль Республиканцев. Демократы планировали изменить ситуацию в этом году, но не смогли достичь успеха в этом вопросе.

Эти изменения дают Трампу удобную платформу для воплощения своей политики. Хотя избранный президент США хочет усилить полномочия главы государства, это может вызвать недовольство в Конгрессе, даже среди членов его партии.

Такая динамика говорит о том, что конгрессмены могут перестать оказывать поддержку Трампу через несколько лет.

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Песков: Путин «поставил» на Харрис из-за её предсказуемости
10 ноября 2024, 15:00

Камала Харрис (Фото: whitehouse.gov)

«Ставка» президента России Владимира Путина на Камалу Харрис была связана с тем, что она весьма предсказуема, поделился пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков в интервью с ВГТРК.
«В плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того, как покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем. Менее предсказуемо то, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании», — отмечает Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что тем временем Российская Федерация сосредоточится на своих делах.

В сентябре президент Российской Федерации иронично подчеркнул, что Москва поддержит кандидатуру вице-президента Соединённых Штатов Америки Камалы Харрис.

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Песков назвал отличие Трампа от Байдена
Песков: Трампа от действующей администрации США отличают заявления о мире
10 ноября 2024, 14:55

Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, что выгодно отличает его от действующей администрации США. Об этом он сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «сигналы позитивные». По словам Пескова, Трамп в рамках предвыборной кампании заявлял, что он может «создать сделки, которые выведут всех к миру».

Республиканец говорит о мире, а не о конфронтации, заключил пресс-секретарь.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года

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«Кинулись целовать сапоги»: Медведев посмеялся над реакцией Европы на победу Трампа
Медведев посмеялся над реакцией «двуличной Европы» на победу Трампа на выборах
10 ноября 2024, 14:42

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Смешно смотреть на перепуганные лица представителей правящих кругов Европы, ранее называвших победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа агентом Москвы. Теперь же они готовы целовать его сапоги.
С таким заявлением в своей социальной сети Х выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что такой реакцией европейские политики лишний раз подчеркнули свою полную беспринципность и двуличие.

«Забавно смотреть на перепуганные лица остолопов из европейского истеблишмента, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», — написал политик.

Ранее похожую тенденцию в Европе отмечал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он указал, что среди политиков стран Евросоюза уже началось некое «перестраивание» согласно новым реалиям, наступившим после победы Трампа на выборах.

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Глава МИД Уганды Одонго сообщил о приглашении стране стать партнёром БРИКС
10 ноября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Aoraee

Уганда получила от России приглашение стать ещё одной страной-партнёром БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел африканского государства Джедже Одонго.
В разговоре с РИА Новости на полях министерской встречи форума «Россия - Африка» он рассказал, что получил это предложение примерно три дня назад. По словам главы МИД Уганды, сейчас в руководстве страны идут необходимые процедуры обсуждения этого приглашения с тем, чтобы принят решение о его принятии либо отклонении.

Господин Одонго отметил, что присоединение к БРИКС в качестве партнёра открыло бы для его страны новые возможности в многополярном мире, где многие страны Африки и Латинской Америки разделяют позицию России в вопросах глобального мироустройства. О том, что Россия поддержала кандидатуру Уганды как партнёра БРИКС, сообщил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Губернатор Чибис: Закрывая пограничные КПП, Финляндия проявляет неадекватность
10 ноября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти повели себя неадекватно, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией осенью 2023 года. Такое мнение высказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, которая граничит с Финляндией.
В разговоре с ТАСС он также отметил, что сами финны переживают из-за закрытия границ с Россией и не слишком довольны этим. Глава российского региона назвал позицию властей Финляндии «странной и непредсказуемой». Многие жители соседней страны приезжали в населённые пункты российско-финского приграничья за бензином продуктами, другими товарами. Теперь они лишены этой возможности.

По словам Чибиса, финны, которые живут неподалёку от границы, очень переживают по этому поводу. У многих сохранились коммуникации и человеческие отношения с жителями соседней России, но поделать они ничего не могут из-за действительно неадекватной позиции руководства своей страны, заключил губернатор.

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