Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетит Китай с рабочей поездкой

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит Китайскую Народную Республику с рабочей поездкой. В ходе визита он проведёт встречи с представителями высшего политического руководства страны.
Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности. Поездка состоится с 11 по 14 ноября 2024 года. Шойгу проведёт встречи и обсудит вопросы стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров планируется затронуть актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
Также запланированы переговоры по теме общественной безопасности, юстиции и правопорядка с главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку также включены вопросы противодействия международному терроризму. Кроме того, Шойгу посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае.
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