США пригрозили России из-за якобы присутствия бойцов КНДР в Курской области

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США вместе с союзниками готовы ответить на возможное участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области.
Он уточнил, что будут приняты скоординированные политические меры, включая дипломатические и материальную поддержку Украины.
Ранее заместитель представителя госдепа Ведант Патель утверждал, что около 10 тысяч северокорейских военных якобы уже воюют на стороне России в Курской области. Однако Россия отметила, что США не представили доказательств, а КНДР назвала обвинения «грязными маневрами».
Сеул, в свою очередь, по данным южнокорейского агентства Ренхап, пока воздерживается от окончательных выводов, не подтверждая заявлений США. Генсек НАТО также упоминал доказательства участия КНДР, но не представил их.
Владимир Путин отметил, что сотрудничество с КНДР — это внутреннее дело двух стран и не нарушает международного права. Мария Захарова из МИД России назвала волну обвинений «вбросами», а Песков подчеркнул противоречивость сообщений, поступающих из Южной Кореи и Пентагона.
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Ранее заместитель представителя госдепа Ведант Патель утверждал, что около 10 тысяч северокорейских военных якобы уже воюют на стороне России в Курской области. Однако Россия отметила, что США не представили доказательств, а КНДР назвала обвинения «грязными маневрами».
Сеул, в свою очередь, по данным южнокорейского агентства Ренхап, пока воздерживается от окончательных выводов, не подтверждая заявлений США. Генсек НАТО также упоминал доказательства участия КНДР, но не представил их.
Владимир Путин отметил, что сотрудничество с КНДР — это внутреннее дело двух стран и не нарушает международного права. Мария Захарова из МИД России назвала волну обвинений «вбросами», а Песков подчеркнул противоречивость сообщений, поступающих из Южной Кореи и Пентагона.
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Мария Моисеева