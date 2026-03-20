Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э посетил военные учения и лично опробовал новейшую боевую технику. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Мероприятие состоялось 19 марта на 60-й учебной базе корпуса столичной обороны Корейской народной армии. На опубликованных кадрах видно, как глава государства сидит на корпусе танка под государственным флагом, а рядом с ним внутри находится его наследница.
В ходе учений подразделения специального назначения, бронетанковые силы и ударные беспилотники отрабатывали совместное наступление. По сценарию, дроны наносили удары по командным пунктам условного противника, а танкисты учились уничтожать вражеские вертолеты и беспилотники. Кульминацией стала демонстрационная атака роты, вооруженной новейшими танками.
Ким Чен Ын заявил, что разработка этой машины велась семь лет, и теперь она оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы и управляемыми ракетами. Он выразил уверенность, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты.
Лидер КНДР отметил, что новая техника не только повысит боеспособность армии, но и устранит прежние ограничения в ведении ночного боя. Он также пообещал масштабно вооружать сухопутные войска этими танками.
