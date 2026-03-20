Минфин США внес изменения в лицензию на операции с российской нефтью
США обновили лицензию, разрешающую операции с российской нефтью. Соответствующий документ опубликовали на сайте американского министерства финансов.
Новая версия лицензии действует до 11 апреля 2026 года и заменяет предыдущую. Речь идет о разрешении на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
Обновленный документ запрещает сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Остальные параметры остались без изменений.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья.
Обострение ситуации привело к резким колебаниям цен на нефть на мировом рынке. Дополнительное давление на энергетические рынки оказывает риск перебоев поставок через ключевые транспортные маршруты. Подробнее о происходящем читайте в материале «Радио 1».