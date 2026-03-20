В Кремле прокомментировали возможное участие РФ в «Совете мира»

Песков заявил, что позиция России по участию в Совете мира пока не сформирована

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не сформировала позицию относительно участия в созданном США «Совете мира». Об этом он сообщил «Известиям».





«Совет мира» — межправительственная структура, создание которой инициировал в январе президент США Дональд Трамп как часть мирного плана по сектору Газа. Однако на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана реализация проекта сталкивается с серьёзными проблемами.





«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — цитируют Пескова «Известия».