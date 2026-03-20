В Кремле прокомментировали возможное участие РФ в «Совете мира»
Песков заявил, что позиция России по участию в Совете мира пока не сформирована
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не сформировала позицию относительно участия в созданном США «Совете мира». Об этом он сообщил «Известиям».
«Совет мира» — межправительственная структура, создание которой инициировал в январе президент США Дональд Трамп как часть мирного плана по сектору Газа. Однако на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана реализация проекта сталкивается с серьёзными проблемами.
Ранее Трамп подтверждал, что хотел бы услышать от Москвы положительный ответ относительно участия в «Совете мира». Американский лидер пояснил, что его российский коллега Владимир Путин — одна из ключевых мировых фигур, чью заинтересованность в новой структуре он считает важной.
Отвечая на вопрос о возможном участии РФ в «Совете мира», пресс-секретарь президента России заявил, что финальное решение еще не принято.
«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — цитируют Пескова «Известия».Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья.