Ким Чен Ын сделал важное заявление на военном параде в КНДР

ЦТАК: КНДР намерена усилить свой ядерный потенциал
Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны сосредоточиться на расширении и укреплении своего ядерного арсенала. Заявление прозвучало на военном параде, которым завершился девятый съезд правящей партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



В своем выступлении глава государства подчеркнул, что власть намерена в полной мере использовать свой статус ядерного государства. После этого несколько слов с трибуны Ким Чен Ын посвятил двусторонним отношениям с США. По его словам, при отказе Вашингтона от политики конфронтации и проявлении уважения нет причин, «по которым государства не могли бы хорошо ладить».

Примечательно, что, несмотря на ранее поступившее предложение о встрече от американского лидера Дональда Трампа, Ким Чен Ын пока не дал на него положительного ответа. Это подчеркивает сохраняющуюся напряженность в межгосударственных отношениях и неопределенность в перспективах возобновления прямого диалога на высшем уровне.

