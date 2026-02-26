Ким Чен Ын сделал важное заявление на военном параде в КНДР

26 февраля 2026, 05:55

ЦТАК: КНДР намерена усилить свой ядерный потенциал

Фото: iStock/Gerasimov174

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны сосредоточиться на расширении и укреплении своего ядерного арсенала. Заявление прозвучало на военном параде, которым завершился девятый съезд правящей партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).