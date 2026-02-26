Ким Чен Ын сделал важное заявление на военном параде в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны сосредоточиться на расширении и укреплении своего ядерного арсенала. Заявление прозвучало на военном параде, которым завершился девятый съезд правящей партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В своем выступлении глава государства подчеркнул, что власть намерена в полной мере использовать свой статус ядерного государства. После этого несколько слов с трибуны Ким Чен Ын посвятил двусторонним отношениям с США. По его словам, при отказе Вашингтона от политики конфронтации и проявлении уважения нет причин, «по которым государства не могли бы хорошо ладить».
Примечательно, что, несмотря на ранее поступившее предложение о встрече от американского лидера Дональда Трампа, Ким Чен Ын пока не дал на него положительного ответа. Это подчеркивает сохраняющуюся напряженность в межгосударственных отношениях и неопределенность в перспективах возобновления прямого диалога на высшем уровне.
