Степашин назвал позу, в которую ЕС ставит администрация Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа создает значительное финансовое бремя для Евросоюза. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС.
По его словам, с приходом новой власти США стали перекладывать многие финансовые обязательства, в том числе касательно Украины, на ЕС. Нынешняя ситуация, как считает Степашин, может привести к появлению серьезных разногласий в единой экономической и политической системе объединения, увеличивая внутреннее напряжение и различия между его государствами-членами.
«Мы видим, что сегодня Евросоюз очень серьезно нагибает, я уж прошу прощения за такое слово, администрация Трампа. "Платите за Украину, вооружайте Украину, мы вам будем давать оружие – покупайте у нас"», — отметил бывший премьер.Слова Степашина недавно подтвердил и сам Трамп. Президент заявил, что НАТО платит за все американские поставки, в которых нуждается Украина.