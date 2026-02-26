Степашин назвал позу, в которую ЕС ставит администрация Трампа

26 февраля 2026, 04:44

Степашин: администрация Трампа «серьезно нагибает» экономику ЕС

Фото: iStock/STILLFX

Администрация президента США Дональда Трампа создает значительное финансовое бремя для Евросоюза. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС.





По его словам, с приходом новой власти США стали перекладывать многие финансовые обязательства, в том числе касательно Украины, на ЕС. Нынешняя ситуация, как считает Степашин, может привести к появлению серьезных разногласий в единой экономической и политической системе объединения, увеличивая внутреннее напряжение и различия между его государствами-членами.



«Мы видим, что сегодня Евросоюз очень серьезно нагибает, я уж прошу прощения за такое слово, администрация Трампа. "Платите за Украину, вооружайте Украину, мы вам будем давать оружие – покупайте у нас"», — отметил бывший премьер.